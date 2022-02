Bonus 2022 biciclette e monopattini: occhio ai requisiti chiave per non perderlo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Governo intende puntare con forza sul Bonus 2022 biciclette e monopattini, o Bonus mobilità sostenibile, onde favorire le buone abitudini di chi utilizza mezzi di trasporto che consentono di tutelare l’ambiente. Di seguito alcuni dettagli clou sulle regole per sfruttare il credito d’imposta, previsto per chi ha effettuato spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio mezzi di categoria M1. Bonus 2022 biciclette e monopattini: di che si tratta? I due requisiti chiave Spiegare in che cosa consiste il meccanismo in oggetto, non è complesso. Siamo innanzi ad un credito d’imposta, nella misura massima pari a 750 euro, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Governo intende puntare con forza sul, omobilità sostenibile, onde favorire le buone abitudini di chi utilizza mezzi di trasporto che consentono di tutelare l’ambiente. Di seguito alcuni dettagli clou sulle regole per sfruttare il credito d’imposta, previsto per chi ha effettuato spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e ha rottamato un vecchio mezzi di categoria M1.: di che si tratta? I dueSpiegare in che cosa consiste il meccanismo in oggetto, non è complesso. Siamo innanzi ad un credito d’imposta, nella misura massima pari a 750 euro, ...

