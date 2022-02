Avanti un altro pure di sera, la verità sulla sospensione e quando torna in onda (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da alcune ore è circolata la notizia che Avanti un altro pure di sera è stato sospeso in anticipo. L’annuncio ha ovviamente lasciato stupiti i fan del programma condotto da Paolo Bonolis, affiancato dall’inseparabile compagno di lavoro Luca Laurenti. Che cosa è successo? Inizialmente si era fatto riferimento all’Auditel, quindi agli ascolti della trasmissione di Canale 5. In particolare, secondo Davide Maggio la motivazione era da trovare nel basso numero di telespettatori che avrebbe spinto la rete alla clamorosa marcia indietro. In effetti erano previste 8 puntate, ma il game show si è fermato solo alla quarta. Avanti un altro pure di sera, la smentita della rete Queste indiscrezioni però sono state subito smentite dallo stesso direttore di Canale 5 ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 febbraio 2022) Da alcune ore è circolata la notizia cheundiè stato sospeso in anticipo. L’annuncio ha ovviamente lasciato stupiti i fan del programma condotto da Paolo Bonolis, affiancato dall’inseparabile compagno di lavoro Luca Laurenti. Che cosa è successo? Inizialmente si era fatto riferimento all’Auditel, quindi agli ascolti della trasmissione di Canale 5. In particolare, secondo Davide Maggio la motivazione era da trovare nel basso numero di telespettatori che avrebbe spinto la rete alla clamorosa marcia indietro. In effetti erano previste 8 puntate, ma il game show si è fermato solo alla quarta.undi, la smentita della rete Queste indiscrezioni però sono state subito smentite dallo stesso direttore di Canale 5 ...

