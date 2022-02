ATP Dallas 2022 | risultati 9 febbraio | John Isner e Taylor Fritz approdano ai quarti | Andreas Seppi vince all’esordio

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Si conoscono i nomi dei primi quattro tennisti che accedono aidi finale del tabellone di singolare del torneo ATPdi tennis, di categoria 250: resta in corsa, il quale però supera il primo turno ed ora dovrà affrontare gli ottavi. Il secondo turno, infatti, si completerà oggi. Negli ultimi due incontri del primo turno l’azzurrobatte in rimonta il tedesco Daniel Altmaier con il punteggio di 4-6 6-3 6-4, infine il francese Adrian Mannarino elimina, sempre in rimonta, lo statunitense Steveson con lo score di 6-7 (2) 6-2 7-6 (2). Nei primi match degli ottavi di finale lo statunitense Marcos Giron rimonta e supera il britannico Liam Broady con lo score di 3-6 6-3 6-1, mentre l’australiano Jordan Thompson ...

Advertising

qnazionale : ATP Dallas: bella vittoria di Seppi che si regala Brooksby. Isner si salva contro Anderson- - giulyleclerc : RT @WeAreTennisITA: Il veterano Andreas Seppi dice ancora la sua nel Tour ?????? Nel torneo ATP 250 di Dallas batte il tedesco Altmaier per… - WeAreTennisITA : Il veterano Andreas Seppi dice ancora la sua nel Tour ?????? Nel torneo ATP 250 di Dallas batte il tedesco Altmaier… - Ubitennis : ATP Dallas: bella vittoria di Seppi che si regala Brooksby. Isner si salva contro Anderson - zazoomblog : Atp Dallas 2022: programma orari e ordine di gioco giovedì 10 febbraio con Seppi - #Dallas #2022: #programma… -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Dallas

Esordio vincente per Andreas Seppi nell'250 di2022 . Il tennista azzurro ha infatti superato in tre set Daniel Altmaier con il punteggio di 4 - 6 6 - 3 6 - 4 . Ottima prova di Andreas, che nonostante abbia perso il primo ...Da Rotterdam a Santiago del Cile, passando pere Acapulco, il mese di febbraio è pieno zeppo di appuntamenti e. La stagione della terra rossa è ormai entrata nel vivo e ogni tennista si è ...Si conoscono i nomi dei primi quattro tennisti che accedono ai quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP Dallas 2022 di tennis, di categoria 250: resta in corsa Andreas Seppi, il ...DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Taylor Fritz è approdato ai quarti di finale del "Dallas Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 792.980 dollari, in corso sul veloce indoor del Styslin ...