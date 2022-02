Voragine in strada a Mazara del Vallo: autobotte sprofonda (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mazara del Vallo – Una Voragine si è aperta questo pomeriggio in via dei pescatori, nel centro storico di Mazara del Vallo, e un’autobotte piena d’acqua è sprofondata con i pneumatici posteriori. Il mezzo appartenente ad una ditta privata, per conto del Comune stava raggiungendo alcune abitazioni della casba per rifornirli d’acqua quando la sede stradale ha avuto un cedimento. L’autobotte è rimasta così incastrata, rischiando che la Voragine si allargasse. Per estrarre l’autoarticolato è dovuta intervenire una pala meccanica. Da una prima ispezione effettuata dalla Polizia municipale pare che la zona sottostante sia attraversata da un canale foognario. Il Comune di Modica partner di 2 progetti di agricoltura ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 9 febbraio 2022)del– Unasi è aperta questo pomeriggio in via dei pescatori, nel centro storico didel, e un’piena d’acqua èta con i pneumatici posteriori. Il mezzo appartenente ad una ditta privata, per conto del Comune stava raggiungendo alcune abitazioni della casba per rifornirli d’acqua quando la sedele ha avuto un cedimento. L’è rimasta così incastrata, rischiando che lasi allargasse. Per estrarre l’autoarticolato è dovuta intervenire una pala meccanica. Da una prima ispezione effettuata dalla Polizia municipale pare che la zona sottostante sia attraversata da un canale foognario. Il Comune di Modica partner di 2 progetti di agricoltura ...

Advertising

quotidianodirg : #Sicilia #autobotte Voragine in strada a Mazara del Vallo: autobotte sprofonda - McSaint13 : Quando ero più piccolo e stavo tornando a casa con il pulmino dall'asilo siamo passati sopra un pezzo di strada dis… - NuovaScintilla : 6/2/22. A Polesine Camerini una voragine di grande dimensione si è aperta lungo la strada che porta al Canarin (fot… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #lavori - Via Monte Soprano ? strada chiusa causa voragine tra Via Monte Croce e Via Monte Ruggero ?? rott… - MeridioNews : Tremestieri Etneo, «nella strada si è creata una voragine» I pompieri sul posto dopo la segnalazione di una cittadi… -