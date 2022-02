Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2022 ore 18:15 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Viabilità DEL 9 FEBBRAIO 2022 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO INCOLONNAMENTI SULLA TIBURTINA DA SETTEVILLE AD ALBUCCIONE, NEI DUE SESNI DI MARCIA CODE SULLA NOMENTANADAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, VEROS MENTANA POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, IN DIREIZONE RIETI SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ LA CAUSA DELLE CODE DALLA CIRCONVALLazioNE CORNELIA A VIA GREGORIO XI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E PRENESTINA ANCHE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA FORTI DISAGI PER LA CHIUSURA DI VIA LAURENTINA DA VIA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)DEL 9 FEBBRAIOORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE CONSOLARI MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO INCOLONNAMENTI SULLA TIBURTINA DA SETTEVILLE AD ALBUCCIONE, NEI DUE SESNI DI MARCIA CODE SULLA NOMENTANADAL RACCORDO ALLA ROTATORIA PER VIA PALOMBARESE, VEROS MENTANA POI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, IN DIREIZONE RIETI SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA E’ LA CAUSA DELLE CODE DALLA CIRCONVALNE CORNELIA A VIA GREGORIO XI, IN DIREZIONE DEL RACCORDO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO, IN INTERNA TRA LE USCITE FLAMINIA E PRENESTINA ANCHE IN ESTERNA TRA ARDEATINA E TUSCOLANA FORTI DISAGI PER LA CHIUSURA DI VIA LAURENTINA DA VIA ...

