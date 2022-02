Torino, Belotti torna in gruppo e punta il derby (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Belotti torna ad allenarsi in gruppo e il Torino spera di poterlo avere per il derby contro la Juventus tra dieci giorni Andrea Belotti è tornato ad allenarsi in gruppo in questi giorni e Juric spera di recuperarlo presto per qualche spezzone di partita. Il Gallo è pronto ad aiutare la squadra, nonostante le diatribe sul rinnovo, e punta al derby contro la Juventus, in campo tra una decina di giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022)ad allenarsi ine ilspera di poterlo avere per ilcontro la Juventus tra dieci giorni Andreato ad allenarsi inin questi giorni e Juric spera di recuperarlo presto per qualche spezzone di partita. Il Gallo è pronto ad aiutare la squadra, nonostante le diatribe sul rinnovo, ealcontro la Juventus, in campo tra una decina di giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

