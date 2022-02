Ospedale Cristo Re: far nascere una mamma (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La gravidanza è un momento speciale nella vita di una donna. È fatto di dolci emozioni, ma anche di paure, preoccupazioni e ansie. Infatti, fin da subito, coloro che scoprono di star per diventare madri si domandano cosa dovranno fare e quali sono i primi passi da compiere. Avere un solido supporto sin da primi giorni di gestazione fino alla nascita del bambino è, in quest’ottica, essenziale. Per questo l’Ospedale Cristo Re di Roma, come spiegato dall’ostetrica Filomena Aloisio, ha ideato un percorso di accompagnamento per tutte coloro che stanno per dare alla luce un figlio. Come funziona il percorso di una mamma in gravidanza? All’interno del nostro Ospedale siamo organizzati per seguire la gravidanza fin dai primi mesi di gestazione. L’obiettivo principale è quello di affidare la donna ad un ginecologo, così ha la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La gravidanza è un momento speciale nella vita di una donna. È fatto di dolci emozioni, ma anche di paure, preoccupazioni e ansie. Infatti, fin da subito, coloro che scoprono di star per diventare madri si domandano cosa dovranno fare e quali sono i primi passi da compiere. Avere un solido supporto sin da primi giorni di gestazione fino alla nascita del bambino è, in quest’ottica, essenziale. Per questo l’Re di Roma, come spiegato dall’ostetrica Filomena Aloisio, ha ideato un percorso di accompagnamento per tutte coloro che stanno per dare alla luce un figlio. Come funziona il percorso di unain gravidanza? All’interno del nostrosiamo organizzati per seguire la gravidanza fin dai primi mesi di gestazione. L’obiettivo principale è quello di affidare la donna ad un ginecologo, così ha la ...

Advertising

LIL_CRISTO : @Wazza_CN Qua non si parla di sputo invisibile eh, qua ci sono video e persone in ospedale. - CrtiticOne : Rispetto le scelte di tutti, buone o cattive che siano, però; se credete nel sangue di Cristo e non date ascolto al… - Frances22944078 : @stanzaselvaggia Ognuno si suicidi come gli pare, libertà. Ma non occupi un posto in ospedale, Dio Cristo. - carenuolcher : @stanzaselvaggia Ma poi Dio cristo (che è una pronuncia del nome di Dio invano) non è una bestemmia. È una pronunci… - marknerazzurro : @PetrachiElisa Ma simile cosa che avevamo 10 volte in più di gente in ospedale con 1/10 di positivi? Ogni 10 minuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Ospedale Cristo XXX Giornata Mondiale del Malato: nella Diocesi di Senigallia tre iniziative Le vostre mani che toccano la carne sofferente di Cristo possono essere segno delle mani ... Giovedì 10 febbraio alle 17,30 ci sarà una Santa Messa nella chiesa dell'ospedale e successivamente la ...

Covid - 19 dati 8 febbraio 2022 a Roma e nel Lazio L'elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e ... Acquapendente ( Asl di Viterbo ); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini ...

Ospedale Cristo Re: far nascere una mamma Gravidanza DiLei Muore a 46 anni, stroncato da una malattia Lorenzo Brandoni si è spento all'ospedale di Torrette. Ha militato in diverse squadre dilettantistiche di calcio ed era molto conosciuto per questo. Il funerale domani (4 febbraio) nella chiesa del Cr ...

Sulmona, lutto nella polizia locale: morto l’agente Sergio Ponticelli Lutto nella polizia locale di Sulmona: l’agente in pensione Sergio Ponticelli è deceduto presso l’ospedale cittadino per una grave malattia.

Le vostre mani che toccano la carne sofferente dipossono essere segno delle mani ... Giovedì 10 febbraio alle 17,30 ci sarà una Santa Messa nella chiesa dell'e successivamente la ...L'elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà,Re e ... Acquapendente ( Asl di Viterbo ); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno,Fiorini ...Lorenzo Brandoni si è spento all'ospedale di Torrette. Ha militato in diverse squadre dilettantistiche di calcio ed era molto conosciuto per questo. Il funerale domani (4 febbraio) nella chiesa del Cr ...Lutto nella polizia locale di Sulmona: l’agente in pensione Sergio Ponticelli è deceduto presso l’ospedale cittadino per una grave malattia.