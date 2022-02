Olimpiadi Pechino 2022, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali giovedì 10 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) speranze DI medaglia ITALIA Olimpiadi GIOVEDI’ 10 febbraio SNOWBOARD Ore 8.15: finali snowboardcross uomini Tutti aspettavano Michela Moioli, e se invece l’exploit arrivasse dagli uomini? Nella stagione in corso non hanno di certo brillato, ma le Olimpiadi spesso sono una gara a sé. Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin potrebbero adattarsi bene a questa pista, anche se quest’ultimo è reduce da un infortunio alla spalla che potrebbe condizionarlo. Chance molto più risicate per Tommaso Leoni e Filippo Ferrari. I favoriti saranno l’austriaco Alessandro Haemmerle, il tedesco Martin Noerl e lo spagnolo Lucas Eguibar. Gli azzurri dovranno provare a passare un turno alla volta, magari approfittando anche di qualche situazione favorevole. Tra Tokyo e Pechino abbiamo visto come spesso le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)DIITALIAGIOVEDI’ 10SNOWBOARD Ore 8.15: finali snowboardcross uomini Tutti aspettavano Michela Moioli, e se invece l’exploit arrivasse dagli uomini? Nella stagione in corso non hanno di certo brillato, ma lespesso sono una gara a sé. Lorenzo Sommariva ed Omar Visintin potrebbero adattarsi bene a questa pista, anche se quest’ultimo è reduce da un infortunio alla spalla che potrebbe condizionarlo. Chance molto più risicate per Tommaso Leoni e Filippo Ferrari. I favoriti saranno l’austriaco Alessandro Haemmerle, il tedesco Martin Noerl e lo spagnolo Lucas Eguibar. Gli azzurri dovranno provare a passare un turno alla volta, magari approfittando anche di qualche situazione favorevole. Tra Tokyo eabbiamo visto come spesso le ...

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - AlessandBullani : RT @giubileif: Questa è la pista di sci freestyle alle Olimpiadi invernali di Pechino, non è un fake. Vedete, noi in Europa possiamo approv… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Dalla crisi di Shiffrin al trionfo di Vlhova e una combinata che fa discutere: stasera 'Ghiaccio Verde' con Paolo De Chiesa… -