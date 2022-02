“Non ci credo”. Alex Belli, cosa si è scoperto sul suo rientro nella casa del GF Vip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E menomale che era stato squalificato, da quella serata, durante la quale si è avvicinato troppo, molti sostengono di proposito, a Delia Duran che era venuta a trovarlo per un chiarimento, Alex Belli ha sempre continuato ad atteggiarsi come il protagonista indiscusso del GF Vip 6. Ma, ad avergli dato spago, è stato lo stesso show di Alfonso Signorini. Fino alla scorsa edizione, qualsiasi squalificato aveva a malapena il permesso di salutare gli altri coinquilini per poi venire severamente esiliato dal programma, senza poter nemmeno entrare in studio fra la platea di eliminati. Invece quest’anno sono cambiate tante cose, tra cui questa. Piaccia o meno, ora Alex Belli farà persino rientro al GF Vip 6. GF Vip, il ritorno di Alex Belli: quanto resta ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E menomale che era stato squalificato, da quella serata, durante la quale si è avvicinato troppo, molti sostengono di proposito, a Delia Duran che era venuta a trovarlo per un chiarimento,ha sempre continuato ad atteggiarsi come il protagonista indiscusso del GF Vip 6. Ma, ad avergli dato spago, è stato lo stesso show di Alfonso Signorini. Fino alla scorsa edizione, qualsiasi squalificato aveva a malapena il permesso di salutare gli altri coinquilini per poi venire severamente esiliato dal programma, senza poter nemmeno entrare in studio fra la platea di eliminati. Invece quest’anno sono cambiate tante cose, tra cui questa. Piaccia o meno, orafarà persinoal GF Vip 6. GF Vip, il ritorno di: quanto resta ...

