Napoli, ancora un’esplosione di un ordigno a Frattaminore (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – ancora un’esplosione di un ordigno a Frattaminore, in provincia di Napoli. L’esplosione è avvenuta la scorsa notte verso l’una in piazzale Atella e ha causato lievissimi danni al muro di un circolo privato. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. L’episodio della scorsa notte va ad aggiungersi alla serie di azioni messe a segno dalla criminalità organizzata a Frattaminore, consistenti nell’esplosione di ordigni in strada, ultima in ordine di tempo quella del 5 febbraio scorso in via Turati. Il 7 febbraio il sindaco di Frattaminore, Giuseppe Bencivenga, ha scritto una lettera al prefetto di Napoli Claudio Palomba chiedendo di “alzare ulteriormente l’attenzione sul ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) –di un, in provincia di. L’esplosione è avvenuta la scorsa notte verso l’una in piazzale Atella e ha causato lievissimi danni al muro di un circolo privato. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. L’episodio della scorsa notte va ad aggiungersi alla serie di azioni messe a segno dalla criminalità organizzata a, consistenti nell’esplosione di ordigni in strada, ultima in ordine di tempo quella del 5 febbraio scorso in via Turati. Il 7 febbraio il sindaco di, Giuseppe Bencivenga, ha scritto una lettera al prefetto diClaudio Palomba chiedendo di “alzare ulteriormente l’attenzione sul ...

