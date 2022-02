Milano | rubano una Porsche in centro in pochi secondi | il ladro incastrato dalla sua “mole” – Video

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gli agenti della polizia di Stato dihanno eseguito un’ordinanza cautelare ai domiciliari a carico di due italiani, pregiudicati, di 52 e 55 anni, ritenuti responsabili del furto di una911 messo a segno incittà il 5 settembre dell’anno scorso. L’indagine dei poliziotti del Commissariato, coordinatiProcura di, che avevano già recuperato e restituito al proprietario la vettura a inizio novembre, si è incentrata sulle immagini disorveglianza, su servizi di osservazione e pedinamento, nella raccolta testimonianze e nell’analisi del traffico telefonico. Il 5 settembre del 2021, intorno alle ore 20, tre uomini erano giunti a bordo di un’utilitaria in via Pontaccio, dove era parcheggiata la911. Uno ...

