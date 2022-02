Matteo Renzi, chiesto rinvio a giudizio per inchiesta su Fondazione Open, il senatore: “Non ho commesso reati” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È arrivata una richiesta di rinvio a giudizio ufficiale per il caso Fondazione Open, che coinvolge 11 indagati tra cui Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Marco Callai, Alberto Bianchi e Luca Lotti. Le persone coinvolte sono accusate, in varia misura, di reati come l’autoriciclaggio, il finanziamento illecito, l’emissione di fatture per opere inesistenti, corruzione e traffico d’influenze. Matteo Renzi, il processo “in aula e non sui media” Poche ore fa è anche stata diffusa una nota stampa ufficiale da parte del senatore Matteo Renzi, che ha dichiarato di essere comunque felice del fatto che potrebbe iniziare un processo “in aula e non sui media”. L’udienza preliminare avrà luogo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 9 febbraio 2022) È arrivata una richiesta diufficiale per il caso, che coinvolge 11 indagati tra cui, Maria Elena Boschi, Marco Callai, Alberto Bianchi e Luca Lotti. Le persone coinvolte sono accusate, in varia misura, dicome l’autoriciclaggio, il finanziamento illecito, l’emissione di fatture per opere inesistenti, corruzione e traffico d’influenze., il processo “in aula e non sui media” Poche ore fa è anche stata diffusa una nota stampa ufficiale da parte del, che ha dichiarato di essere comunque felice del fatto che potrebbe iniziare un processo “in aula e non sui media”. L’udienza preliminare avrà luogo ...

