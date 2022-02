Lite tra studenti: accoltella il compagno di classe che lo bullizzava (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un'altra frontiera del bullismo: "Una Lite tra due student i quindicenni sfocia in accoltellamento: è accaduto in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti di Rimini . Uno dei due ragazzi è stato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un'altra frontiera del bullismo: "Unatra due student i quindicenni sfocia inmento: è accaduto in un laboratorio dell'Istituto tecnico Alberti di Rimini . Uno dei due ragazzi è stato ...

Advertising

JohSogos : RT @TgLa7: Le tensioni tra i partiti del #Centrodestra continuano, ma la soluzione al rebus ricomposizione è diversa per ognuno dei tre par… - TgLa7 : Le tensioni tra i partiti del #Centrodestra continuano, ma la soluzione al rebus ricomposizione è diversa per ognun… - RaiNews : Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto ma, dai primi elementi, l'accoltellamento avvenuto questa mattina s… - AliRoss24830511 : @Daniela21505028 in quel televoto vinse Nathaly perché il pubblico voleva mandare un messaggio ovvero premiare chi… - vitaindiretta : Treviso, lite tra vicini: “Qui ci picchiano e ci minacciano”. Segui la diretta streaming de #LaVitaInDiretta su Rai… -