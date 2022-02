Legend of Vox Machina: una nuova serie fantasy d’animazione prodotta da Amazon (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Legend of Vox Machina è una serie fantasy d’animazione che si basa su una webserie a tema Dungeons and Dragons creata dal gruppo Critical Role. prodotta e distribuita da Amazon è un toccasana per tutti gli amanti del famoso gioco di ruolo e del fantasy in generale. Critical Role: il gruppo dietro Legend of Vox Machina Chi sono i realizzatori di Legend of Vox Machina? Il gruppo Critical Role nasce come un progetto creato da alcuni doppiatori nerd, che decidono nel 2015 di trasmettere le proprie sessioni di Dungeons and Dragons in Live streaming per il canale Youtube di Geek and Soundry. Nel giro di pochissimo tempo il canale ottiene sempre più iscritti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 9 febbraio 2022)of Voxè unache si basa su una weba tema Dungeons and Dragons creata dal gruppo Critical Role.e distribuita daè un toccasana per tutti gli amanti del famoso gioco di ruolo e delin generale. Critical Role: il gruppo dietroof VoxChi sono i realizzatori diof Vox? Il gruppo Critical Role nasce come un progetto creato da alcuni doppiatori nerd, che decidono nel 2015 di trasmettere le proprie sessioni di Dungeons and Dragons in Live streaming per il canale Youtube di Geek and Soundry. Nel giro di pochissimo tempo il canale ottiene sempre più iscritti ...

