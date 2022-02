Fusione nucleare | nuovo record per l' esperimento Eurofusion | ' Abbiamo creato una ministella per 5 secondi'

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Fusione nucleare più vicina, record da test in Uk. Con il reattore sperimentale europeo Jet, ora più simile a Iter #ANSA - repubblica : Nucleare, scienziati di Oxford annunciano una fusione da record: il metodo alternativo alla fissione e' piu' vicino - ilpost : C’è un importante progresso nella fusione nucleare - crlggg : Un altro passo verso la fusione nucleare. Nuovo record di energia dall’esperimento europeo - HenryBrubaker2 : Un altro passo verso la fusione nucleare. Nuovo record di energia dall’esperimento europeo -

Ultime Notizie dalla rete : Fusione nucleare

I risultati ottenuti saranno essenziali per calibrare anche ITER, il vero colosso dellasperimentale, in via di completamento Un record diche resisteva da 24 anni è crollato.I ricercatori del consorzio EUROfusion hanno annunciato uno storico risultato nel campo dell' energia da, ossia quell'energia ricavata da una reazione diche "mima" quanto avviene nel cuore del Sole. Avvalendosi di JET (Joint European Torus) , il tokamak più grande e potente al mondo ospitato presso la UK Atomic Energy Authority (UKAEA)...Acquista questo articolo Fusione nucleare: il reattore Jet genera energia per 11 megawatt Non perdere mai una notizia! Abbonati! Acquista questo articolo Fusione nucleare: il reattore Jet genera ...in via di completamento Un record di fusione nucleare che resisteva da 24 anni è crollato. Gli scienziati del Joint European Torus (JET) vicino a Oxford, nel Regno Unito, hanno annunciato oggi 9 ...