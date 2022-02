Figc, convocato consiglio federale per il 16 febbraio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ stato convocato dalla Figc un consiglio federale per la giornata di mercoledì 16 febbraio. Non sono ancora noti i temi che verranno discussi, ma già il presidente Gabriele Gravina lo aveva preannunciato nella lettera alla Lega di Serie A. Questo in virtù della richiesta dell’ad Luigi De Siervo di prorogare i termini per adeguare i propri statuti. La riforma voluta da Gravina, che minacciava di prendere provvedimenti qualora questo “aggiornamento” non fosse avvenuto entro il 15 febbraio, aveva suscitato il dissenso dei club di Serie A. Questi ultimi si erano quindi rivolti a Giovanni Malagò e Valentina Vezzali. Con ogni probabilità, verrà fatta chiarezza proprio nel consiglio federale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) E’ statodallaunper la giornata di mercoledì 16. Non sono ancora noti i temi che verranno discussi, ma già il presidente Gabriele Gravina lo aveva preannunciato nella lettera alla Lega di Serie A. Questo in virtù della richiesta dell’ad Luigi De Siervo di prorogare i termini per adeguare i propri statuti. La riforma voluta da Gravina, che minacciava di prendere provvedimenti qualora questo “aggiornamento” non fosse avvenuto entro il 15, aveva suscitato il dissenso dei club di Serie A. Questi ultimi si erano quindi rivolti a Giovanni Malagò e Valentina Vezzali. Con ogni probabilità, verrà fatta chiarezza proprio nel. SportFace.

