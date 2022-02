“Fatemi parlare”: Lilli Gruber e la bordata in diretta, telespettatori sconvolti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Botta e risposta fra Lilli Gruber e il suo ospite, tensione alle stelle a “Otto e mezzo”: ecco tutti i dettagli della vicenda. Lilli Gruber a “Otto e mezzo” (screenshot La7)Scontro infuocato ad “Otto e mezzo” che ha visto come ospite l’ex premier Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 stelle è stato recentemente sollevato dal suo incarico presso il tribunale di Napoli: l’ex Presidente del Consiglio, dunque, non potrebbe continuare a mantenere la sua posizione all’interno del partito. È proprio questa la notizia sulla quale si è concentrata la Gruber durante la scorsa puntata di lunedì 7 febbraio. Tuttavia, la discussione fra i due si è ben presto evoluta in un acceso botta e risposta tra la conduttrice e il politico. “Fatemi parlare”: Giuseppe Conte furioso, ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Botta e risposta frae il suo ospite, tensione alle stelle a “Otto e mezzo”: ecco tutti i dettagli della vicenda.a “Otto e mezzo” (screenshot La7)Scontro infuocato ad “Otto e mezzo” che ha visto come ospite l’ex premier Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 stelle è stato recentemente sollevato dal suo incarico presso il tribunale di Napoli: l’ex Presidente del Consiglio, dunque, non potrebbe continuare a mantenere la sua posizione all’interno del partito. È proprio questa la notizia sulla quale si è concentrata ladurante la scorsa puntata di lunedì 7 febbraio. Tuttavia, la discussione fra i due si è ben presto evoluta in un acceso botta e risposta tra la conduttrice e il politico. “”: Giuseppe Conte furioso, ...

Advertising

tonnoepesto : MA STUZZICALO COSA, NON ESISTE, MADONNA MA FATEMI PARLARE UN ATTIMO CON JESSICA PER FAVORE, LEI DEVE PARLARE CON ME #jerù - addictedtodob : Non fatemi parlare sulla questione l3va m1litare che qui potrei essere attaccata in 49 lingue diverse ed è un argom… - fabioskyblue : Non capisco perché ora gfvipvideo , e altri riportano le parole di clarissa su Jessica E i commenti ovviamente chi… - i92Jade : fatemi parlare con la persona che veste liam gallagher - LadyStrong_ : fatemi fare gli auguri a quest’uomo, l’unica cosa di cui vale la pena parlare e ricordare di questa giornata, buon… -