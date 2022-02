Corruzione, accuse a ex Pm di Salerno: avrebbe informato gli imprenditori delle sue indagini (Di mercoledì 9 febbraio 2022) avrebbe fornito informazioni riservate ad imprenditori circa indagini condotte dal suo ufficio, in cambio di incarichi professionali a un’avvocata alla quale era legato sentimentalmente. Questa l’accusa ipotizzata nei confronti di Roberto Penna, all’epoca dei fatti sostituto procuratore di Salerno, tra le cinque persone arrestate dal Ros di Napoli nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli(competente per le indagini sui magistrati salernitani). Gli altri destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Napoli, sono l’avvocato Maria Gabriella Gallevi e gli imprenditori Francesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi, quest’ultimo ex generale della Guardia di Finanza, indagati a vario titolo di Corruzione ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022)fornito informazioni riservate adcircacondotte dal suo ufficio, in cambio di incarichi professionali a un’avvocata alla quale era legato sentimentalmente. Questa l’accusa ipotizzata nei confronti di Roberto Penna, all’epoca dei fatti sostituto procuratore di, tra le cinque persone arrestate dal Ros di Napoli nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli(competente per lesui magistrati salernitani). Gli altri destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Napoli, sono l’avvocato Maria Gabriella Gallevi e gliFrancesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi, quest’ultimo ex generale della Guardia di Finanza, indagati a vario titolo di...

