Taranto: anziano aggredito in pullman, denunciato minorenne Carabinieri (Di martedì 8 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: I militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Taranto hanno deferito in stato di libertà, alla Procura dei Minori di Taranto, per percosse, lesioni personale e interruzione di pubblico servizio, un 17enne della zona, già gravato da pregiudizi penali, che il 17 gennaio ha aggredito, per futili motivi, un anziano a bordo dell’autobus di linea urbana nr. 3 di “Kyma Mobilità”. Gli operanti, a seguito di minuziose indagini, con l’utilizzo anche di accertamenti tecnici, sono riusciti ad identificare l’aggressore dell’anziano, 88enne del luogo. Si tratta di un minore già noto alle forze di polizia, che, per futili motivi ha aggredito, percuotendolo il mal capitato e procurandogli ... Leggi su noinotizie (Di martedì 8 febbraio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai: I militari del NOR – Sezione Radiomobile della Compagniadihanno deferito in stato di libertà, alla Procura dei Minori di, per percosse, lesioni personale e interruzione di pubblico servizio, un 17enne della zona, già gravato da pregiudizi penali, che il 17 gennaio ha, per futili motivi, una bordo dell’autobus di linea urbana nr. 3 di “Kyma Mobilità”. Gli operanti, a seguito di minuziose indagini, con l’utilizzo anche di accertamenti tecnici, sono riusciti ad identificare l’aggressore dell’, 88enne del luogo. Si tratta di un minore già noto alle forze di polizia, che, per futili motivi ha, percuotendolo il mal capitato e procurandogli ...

