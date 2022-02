Proteste No Vax a Ottawa | Trudeau chiede l' intervento dei federali | ' Non possono bloccare la nostra vita'

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il premier canadese Justinsta affrontando una crisi molto grave in Canada, dove la città diè da giorni tenuta in ostaggio dalleno vax in modo molto simile a quanto accaduto ...

Ultime Notizie dalla rete : Proteste Vax

Il premier canadese Justin Trudeau sta affrontando una crisi molto grave in Canada, dove la città di Ottawa è da giorni tenuta in ostaggio dallenoin modo molto simile a quanto accaduto qui in Italia con la città di Trieste. "I canadesi" ha detto Trudeau, "hanno il diritto di protestare, esprimere il disaccordo con il governo e ...Anche dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza, a Ottawa, lecontinuano a oltranza. Da dieci giorni, la capitale canadese è paralizzata dalle manifestazioni contro le restrizioni anti - Covid: ad accendere la miccia sono stati i camionisti, che ...Monta la protesta dei no vax in Canada. Watson: “Stiamo perdendo la battaglia”. “Stiamo perdendo la battaglia, dobbiamo riprenderci la nostra città”, ha aggiunto il primo… Leggi ...LE MISURE Covid e viaggi, si potrà partire per le vacanze di. BOLOGNA Sangue no vax per il figlio da operare, accolto ricorso. SULMONA No vax, l'annuncio choc dell'insegnante: «Mi offro. Roma, vietate ...