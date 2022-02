Nuovi controlli per Zapata, mercoledì in Finlandia dal professor Orava (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella giornata di mercoledì 9 febbraio, Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo a Turku dal professor Sakari Orava, esperto di tendini. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 8 febbraio 2022) Nella giornata di9 febbraio, Duvánverrà sottoposto ad una visita di controllo a Turku dalSakari, esperto di tendini.

Advertising

telodogratis : Fisco, in arrivo nuovi controlli incrociati su conti correnti e carte di credito - infoiteconomia : Fisco, in arrivo nuovi controlli incrociati su conti correnti e carte di credito - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, rientra Lozano, nuovi controlli medici per definire i tempi di recupero - barinewstv : Criminalità: nuovi controlli nel Foggiano, 14 arresti - LazioNews_24 : Le ultime sull'infortunio di #Acerbi -