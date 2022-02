LDA | l’allievo di “Amici” è stato spinto? Il padre esce allo scoperto

Leggi su topicnews

(Di martedì 8 febbraio 2022) Luca D’Alessio, LDA, èraccomandato da suo papà? ecco i dettagli e le curiosità della vicenda che ha sconvolto il popolo del web Lda è un’artista che ha conquiil popolo del web ma soprattutto il pubblico del talent show più seguito d’Italia,condotto da Maria De Filippi con il suo splendido brano Quello che fa male, un brano pieno di emozione che parla di rimpianti, di un amore che è finito e lancia l’invito alla sua amata a non cambiare mai conservando la sua bellezza e la sua essenza in una frase contenuta nel ritornello, “Ti prego amore non devi cambiare le tue carezze fanno bene al cuore mi togli il fiato e non mi fai parlare io ti amo da morire ma tu non lo sai”. curiosità (foto web)Non tutti lo sanno ma LDA è figlio d’arte del noto cantante neomelodico che ha portato la musica neomelodica ...