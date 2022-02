Koulibaly – ADL vuole blindare il suo top player: a lavoro per il rinnovo (Di martedì 8 febbraio 2022) Corriere del Mezzogiorno – Kalidou Koulibaly: il comandante di Spalletti. De Laurentiis non vuole rinunciare al suo top player, il tetto massimo degli stipendi fissato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 8 febbraio 2022) Corriere del Mezzogiorno – Kalidou: il comandante di Spalletti. De Laurentiis nonrinunciare al suo top, il tetto massimo degli stipendi fissato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SiamoPartenopei : CdS - ADL vuole blindare Koulibaly e farlo diventare capitano: presto al via trattativa per rinnovo - emilio_giuliano : Magari. - tuttonapoli : CdM - ADL non sacrifica Koulibaly: tetto stipendi può 'sforare' pur di blindarlo - sscalcionapoli1 : CdS – ADL vuole blindare Koulibaly e farlo diventare capitano: presto al via trattativa per rinnovo… - tuttonapoli : CdS - ADL vuole blindare Koulibaly e farlo diventare capitano: presto al via trattativa per rinnovo -