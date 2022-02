Incidente in diretta per Antonella Clerici | “Me la sono tirata sul piedi”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 8 febbraio 2022) E’ incredibile, inriesce a ridere anche quando si fa male. Cosa avrebbe potuto fare dopo il piccolo? Niente di diverso da quello che ha fatto, era inallegra come sempre nella sua cucina di E’ sempre mezzogiorno, anzi nel suo amato bosco.raccontava del freddo di oggi, del vento di ieri e delle Olimpiadi di Pechino, le Olimpiadi invernali dove Arianna Fontana si è aggiudicata la decima medaglia d’oro diventando la donna più vincente dello sport italiano. Pronta per il menù ma prima c’è l’indizio del gioco, prende la ghianda, che è pesante, non è di plastica, è di legno e un attimo dopo esclama dal dolore e zoppica.si fa male in ...