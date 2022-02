In arrivo controlli incrociati su conti corrente e carte di credito per fermare l’evasione fiscale (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Garante della Privacy ha confermato il via libera per consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli incrociati sui conti correnti e carte di credito, con l’obiettivo di individuare i possibili evasori fiscali. Come funzioneranno questi nuovi controlli e quando potrebbero iniziare. Evasione fiscale, in arrivo controlli incrociati sui conti correnti Il parere del Garante della Privacy si è reso necessario per lo schema di Decreto che dovrebbe consentire controlli incrociati sui conti correnti e spese effettuate con carte di credito. Questi controlli avverranno a opera dell’Agenzia ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 8 febbraio 2022) Il Garante della Privacy ha confermato il via libera per consentire all’Agenzia delle Entrate di effettuaresuicorrenti edi, con l’obiettivo di individuare i possibili evasori fiscali. Come funzioneranno questi nuovie quando potrebbero iniziare. Evasione, insuicorrenti Il parere del Garante della Privacy si è reso necessario per lo schema di Decreto che dovrebbe consentiresuicorrenti e spese effettuate condi. Questiavverranno a opera dell’Agenzia ...

Advertising

infoiteconomia : Evasione fiscale: nuovi controlli incrociati in arrivo. Come saranno | WSI - andrewsword2 : RT @wallstreetita: Evasione fiscale: nuovi controlli in arrivo. Come saranno - masvolpe : RT @wallstreetita: Evasione fiscale: nuovi controlli in arrivo. Come saranno - wallstreetita : Evasione fiscale: nuovi controlli in arrivo. Come saranno - Open_gol : Il decreto del ministero dell’Economia in arrivo dopo l’ok del Garante della Privacy. Aumenteranno anche le lettere… -