Google Chrome ottiene nuovi widget su Android

Advertising

Angel_JoachinR : Google Chrome modifica su logotipo - ukrainkanada3 : DI FATTO CRIMINE COSMICO CHE SI CHIAMAVO CHABAD OPPURE' SATANA CREATO STRUTTURA MAFFIOSA SULLA TUTTA TERRA PER AVER… - SperanzaNada : - GuadaBenardelli : Google Chrome modifica su logotipo - CallMePollyanne : RT @daniel_cuello: Mi confermate che anche per voi Google Chrome è il nuovo Internet Explorer? Lento e pesante abbestia? -

Ultime Notizie dalla rete : Google Chrome

Everyeye Tech

Sarà capitato a tutti di chiudere per sbaglio una scheda sumentre si naviga in rete, trovandosi costretti a ripercorrere le attività recenti mentalmente per riaprirla...senza sapere che esistono dei passaggi più semplici. Vediamo rapidamente ......amministratori IT possono accedere a tutte le funzionalità del Chromebook e dell'ambienteOS ... Le notizie e le recensioni di Notebook Italia sono anche suNews . Seguici cliccando sulla ...Dopo aver rinnovato la sua icona, Chrome si prepara ad aggiornarsi con nuove funzionalità davvero interessanti: Google ha infatti annunciato la funzione "Journeys", insieme a nuove azioni rapide e ...Nearby Share potenzia ulteriormente il proprio raggio d’azione e dopo la funzionalità di condivisione della password WiFi tra i dispositivi Android, sta per arrivare anche una interessante aggiunta ...