Brentford | le ultime sul rientro in campo di Eriksen

Leggi su rompipallone

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il dramma vissuto nella scorsa estate, nella giornata di ieri Christianha svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni di squadra. Il trequartista danese, in seguito alla rescissione del contratto con l’Inter, ha scelto di ripartire dal, società che milita in Premier League: il campionato inglese consente ai club il tesseramento di giocatori con queste condizioni di salute, ma prima di rivedereinbisognerà attendere ancora un pò di tempo. ChristianIntervenuto in conferenza stampa, il tecnico della società londinese Thomas Frank ha affermato di non vuole affrettare i tempi previsti per ildel giocatore, che non scenderà indomani contro il Manchester City. Queste le dichiarazioni dell’allenatore ...