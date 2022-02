Vento a Milano | si stacca pezzo del tetto della stazione Centrale | evacuato un asilo nido Raffiche a 90 km h | “Evitare spostamenti”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Uncopertura deldisi èto a causa del forte, conche nel capoluogo lombardo arrivano fino a 90 km/h. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dallai passeggeri in sicurezza. Lehanno anche divelto ildi una Segrate: in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco hannol’edificio. Ail Comune raccomanda di “glise non necessari e, nel caso di utilizzo del ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Vento a Milano, si stacca un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale. Cadute anche le bandi… - MediasetTgcom24 : Vento forte a Milano, oltre cento interventi dei vigili del fuoco #milano #vento - rtl1025 : ?? Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di #Milano si è staccato a causa del forte #vento. I t… - gemini_as_fuck : oggi a milano c’è un vento talmente forte che non si riesce a quasi a camminare ma che è pd - UnioneSarda : Vento fino a 90 chilometri orari, si stacca parte del tetto della stazione Centrale a #Milano -

Chiusi parchi a Monza e aCon raffiche difino a 90 chilometri orari, il Comune diha deciso di chiudere gli accessi ai parchi pubblici 'e invita la popolazione a non utilizzare ...Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale disi è staccato a causa del forte. I tecnici stanno verificando l'entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in ...Allerta meteo gialla a causa delle raffiche di vento. Le folate hanno abbattuto nella mattinata di lunedì due alberi, uno a Mortara, in via Maestra, e uno a Vigevano in via Cararola all ...Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del forte vento. Tecnici al lavoro per verificare l’entità del danno, mentre sono stati allestiti dei ...