Una rottura delle retoriche tra Vaticano e tv (Di martedì 8 febbraio 2022) L'intervista del Papa di Roma Francesco a Fabio Fazio, nella serata di domenica a Che tempo che fa, sarà ricordata come una novità dirompente. Una rottura delle consuete retoriche nel rapporto tra Vaticano e televisione. Un evento nella storia di Raitre. Salvo, infatti, qualche programma specifico o inchieste coraggiose, il racconto religioso è sempre stato avvolto da una coltre perbenista e rassicurante. O solo teologica. Fabio Fazio ha scelto questa volta di rischiare. Con Francesco non si scherza, come hanno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

