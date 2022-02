The Town | splendida ambientazione e crescendo di tensione | evviva Ben Affleck regista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) THEIris, ore 21. Con Ben, Blake Lively e Jeremy Renner. Regia di Ben. Produzione USA 2010. Durata: 2 ore e 5 minuti LA TRAMA Ladel titolo più che una città è un sobborgo di Boston, abitato in gran parte da irlandesi e in non piccola parte da ladri e rapinatori. Benè uno di questi e nel giro della mala uno di più quotati. Un apprezzato specialista in rapine "pulite" (quando c'è di mezzo Ben non ci scappa mai il morto). Durante l'ultimo colpo in banca però è stato coinvolto nei sentimenti. Ha preso un colpo di fulmine per la direttrrice e ha deciso di rivederla. E di conquistarla. Ulteriore decisione, in futuro farà il bravo, niente più rapine per esser degno della bella. Decisione però affrettata . I suoi compagni di sempre stanno progettando un altro colpo e ...

Advertising

DonPlemo : The Town XIV - FUORI ORA! .... Link in bio ... . . . . . . . . #redlightsent #redlightsattitude #thetownsaga… - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv 7 febbraio. The Town: imprevisti d'amore di un 'professionista' - VigilanzaT : Film Tv 7 febbraio. The Town: imprevisti d'amore di un 'professionista' - shujigo : mi sa che stanotte sognerò solo paint the town e cinghiali - MarcoBorghi_Ve : #pausamusicale Perché c'è sempre #buio ai margini di ogni città Bruce Springsteen - 'Darkness on the Edge of Town'… -

Ultime Notizie dalla rete : The Town

Il Messaggero

Film Stasera in TV di Oggi Lunedì 7 Febbraio 2022. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Baywatch, Questa storia qua,, La ragazza con l'orecchino di perla, Tu la conosci Claudia?,Condemned - L'isola della morte, Inga Lindström: Second Chance, Wolfhound, Blade: Trinity. Tutti i Film questa sera in TV: ......non ha sonni turbati da ubbie ecologiste c'èGreatest Day: con soli 14.500 dollari, chi avesse un giorno di tempo libero può improvvisare una gita di 24 ore in Antartide, partendo da Cape...RAYMOND — In the boys’ third-place game at the 2022 MAIS District 3-5A Tournament, the No. 3 seed Copiah Academy Colonels cruised to a 66-49 win over the No. 5 seed Cathedral High School Green Wave ...EASTHAMPTON, Mass. (WWLP) – CitySpace is beginning the first phase of a multi-million dollar restoration project of the old town hall in Easthampton. The $6.9 million restoration project is to create ...