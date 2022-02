Sondaggio politico: M5S al minimo storico (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – M5S al minimo storico, mentre crescono Fratelli d’Italia e Pd. Questo il risultato dell’ultimo Sondaggio politico Swg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto. I 5 Stelle sono al 13,3%, il minimo storico da quando viene sondato, contro il 13,8% della scorsa settimana. Se si votasse oggi Pd al 21,5, in crescita del 0,3% rispetto alla settimana precedente. Sale anche Fratelli d’Italia, al 21,1% (+0,6%). In calo Lega al 17,1% (-0.4%). Cresce FI, al 7,8% contro il 7,3% di 7 giorni fa. Il Movimento Cinquestelle deve rimanere unito ma deve cambiare profondamente. Lo pensa la maggioranza degli interpellati, il 48 per cento, di un Sondaggio realizzato da Swg per il Tg L7. Per il 33 deve rimanere unito così come è, per il 15 è meglio che ci sia una scissione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – M5S al, mentre crescono Fratelli d’Italia e Pd. Questo il risultato dell’ultimoSwg per il Tg La7 sugli orientamenti di voto. I 5 Stelle sono al 13,3%, ilda quando viene sondato, contro il 13,8% della scorsa settimana. Se si votasse oggi Pd al 21,5, in crescita del 0,3% rispetto alla settimana precedente. Sale anche Fratelli d’Italia, al 21,1% (+0,6%). In calo Lega al 17,1% (-0.4%). Cresce FI, al 7,8% contro il 7,3% di 7 giorni fa. Il Movimento Cinquestelle deve rimanere unito ma deve cambiare profondamente. Lo pensa la maggioranza degli interpellati, il 48 per cento, di unrealizzato da Swg per il Tg L7. Per il 33 deve rimanere unito così come è, per il 15 è meglio che ci sia una scissione ...

TgLa7 : (1/2) I dati del sondaggio politico di lunedì a cura di @swg_research #TgLa7 #7febbraio - AristarcoScann1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoEuropa #UE #Francia #Macron continua a essere il grande favorito alle presidenziali di aprile In… - isadoralarosa : Mai una volta dico UNA mi ha telefonato qualcuno per un sondaggio politico - rominapetrini2 : 1 Agosto 2013 “Cirielli indagato per corruzione aggravata per scambio politico-mafioso” - Mario48440912 : RT @Adnkronos: ‘#M5S al minimo storico’, è quanto emerge da un sondaggio politico. -

M5s, Conte: 'Sì ai due mandati, ma con qualche deroga'. Di Maio espulso? 'No, ma non posso ignorare un attacco così plastico'. Il sondaggio: il 75% della base sta con lui 'C'è un piano politico - sostanziale e uno giuridico - formale. A questa sospensione si risponde ... Secondo un sondaggio diffuso dal Tg La7 , ben tre quarti (il 75% esatto) degli elettori del M5S si ...

M5s, sospesa nomina di Conte: "La mia leadership non dipende da carte bollate" Nel mese di agosto del 2021 il M5S ha modificato con due ...

