Royal Family | Kate Middleton contro Camilla | i suoi fan sono esplosi!

(Di lunedì 7 febbraio 2022) La moglie di William ha fatto letteralmente impazzire la rete Il pubblico inglese sostiene ormai da tempo la figura della duchessa di Cambridge come futura regina di Buckingham Palace. I sondaggitutti dalla sua parte. Il 6 febbraio 2022 rimarrà nella storia della L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

martinisiimma : la royal family inglese che incontra quella italiana - PiccolaEly82 : RT @YleniaMozzillo: fatina Lulù che fa segno a Jess di chiedere a lui di giocare, lei chiede e lui accetta. QUESTA ROYAL FAMILY ??#JERU - Giusy12053168 : RT @YleniaMozzillo: fatina Lulù che fa segno a Jess di chiedere a lui di giocare, lei chiede e lui accetta. QUESTA ROYAL FAMILY ??#JERU - YleniaMozzillo : fatina Lulù che fa segno a Jess di chiedere a lui di giocare, lei chiede e lui accetta. QUESTA ROYAL FAMILY ??#JERU - Giornaleditalia : Royal Family, Elisabetta: 'Camilla sia regina consorte quando Carlo sarà re' -

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family

elle.com

AGI/Vista - 70 anni di Regno per Elisabetta II, nominata Regina dopo la morte di suo padre nel 1952. Sui social dellaè stato postato il documento originale dell'epoca che la proclamò Regina. The... danzatori e musicisti, con 500 cavalli, sfileranno da Buckingham Palace lungo il Mall, fino alla Horse Guard's Parade, insieme ai membri dellaa cavallo o nelle carrozze reali. Nello ...Nel week end del 3-5 giugno sono attesi i festeggiamenti ufficiali, con tutto il resto della Royal Family e con l’apertura nei confronti del pubblico (diverse celebrazioni in programma, con la ...Lo scandaloso triangolo amoroso della royal family – anzi, più che triangolo fu una vera e propria relazione extra coniugale consumatasi tra l’infedeltà di Carlo (da sempre innamorato di Camilla) e ...