Nuoto di fondo: Capri-Napoli prova regina, vince agli Wowsa Award (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Capri–Napoli batte la gara olimpica di Tokyo e altre prestigiose rassegne internazionali come Tampa Bay in Florida, Coronado Swim negli Usa, Rottnest in Australia e la sfida dello Stretto di Bonifacio: la competizione che si svolge sulla distanza di 36 km, quella che divide l’isola azzurra dal capoluogo campano, si è infatti aggiudicata gli annuali Wowsa Awards (World Open Water Swimming Association), riconoscimento che premia la più importante prova di Nuoto di fondo. L’ufficializzazione è arrivata dagli Stati Uniti nel corso di una manifestazione svoltasi in streaming. A votare la Capri–Napoli sono stati i giurati di tutto il mondo coinvolti dai promotori del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Labatte la gara olimpica di Tokyo e altre prestigiose rassegne internazionali come Tampa Bay in Florida, Coronado Swim negli Usa, Rottnest in Australia e la sfida dello Stretto di Bonifacio: la competizione che si svolge sulla distanza di 36 km, quella che divide l’isola azzurra dal capoluogo campano, si è infatti aggiudicata gli annualis (World Open Water Swimming Association), riconoscimento che premia la più importantedidi. L’ufficializzazione è arrivata dStati Uniti nel corso di una manifestazione svoltasi in streaming. A votare lasono stati i giurati di tutto il mondo coinvolti dai promotori del ...

