Niente da fare per Amici 21 e Verissimo: per il post Sanremo 2022 è trionfo Rai (Di lunedì 7 febbraio 2022) Era davvero difficile pensare di poter trionfare nel pomeriggio del 6 febbraio 2022 con una puntata fortissima di Domenica IN. Dopo questo Sanremo 2022, dopo un Festival dei record. Non c'è stato, come si è visto dai risultati ottenuti ieri dal programma di Mara Venier, un crollo, ma una media costante perchè i 25 BIG in gara, a quanto pare, sono tutti amatissimi. Da diverse generazioni, in diversi modi. E il pubblico ha premiato anche la puntata di Domenica IN post Sanremo, meno il ritorno di Amici 21 e il doppio appuntamento con Verissimo che forse chissà, per questa settimana, poteva essere cancellato. Mediaset si annulla totalmente nel prime time nella settimana di Sanremo, non piazza nessuna sfida in una sorta di tregua scritta ...

