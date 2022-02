Morgan demolisce i vincitori di Sanremo | “Ma chi è Blanco? Mahmood fa i versi È un Festival di me**a”

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 7 febbraio 2022)attaccadeldi“È giusto che vincano loro perché sennò non sarebbe undi”: lo dichiaracommentando il brano didi2022 con la canzone “Brividi”. Ospite di Let’s spend the night together, il format ideato e condotto da Red Ronnie e in onda su Youtube, Marco Castoldi ha ascoltato in diretta quella che, in quel momento, era la canzone favorita per la vittoria del, cosa poi rivelatasi esatta. L’ex leader dei Bluvertigo sin dalle prime note dimostra di non apprezzare il brano. “Ma chi è?” esclama ...