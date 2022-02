LIVE – Italia-Svezia 8-1, semifinale doppio misto curling Olimpiadi invernali Pechino 2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) La diretta testuale di Italia-Svezia, semifinale del torneo del doppio misto di curling alle Olimpiadi Pechino 2022. Amos Mosaner e Stefania Constantini non hanno intenzione di fermare la loro corsa verso una medaglia. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 13.05 Italiane per la semifinale. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. TABELLONE SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’Italia IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA Italia-Svezia 8-1 FINALE Italia-NORVEGIA: DATA ORARIO E TV GLI HIGHLIGHTS VIDEO FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ALTRI DUE PUNTI Italia: 8-1, INCREDIBILE CHE ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) La diretta testuale didel torneo deldialle. Amos Mosaner e Stefania Constantini non hanno intenzione di fermare la loro corsa verso una medaglia. Appuntamento al National Aquatics Centre alle ore 13.05ne per la. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. TABELLONE SEMIFINALI RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO AGGIORNA LA DIRETTA8-1 FINALE-NORVEGIA: DATA ORARIO E TV GLI HIGHLIGHTS VIDEO FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ALTRI DUE PUNTI: 8-1, INCREDIBILE CHE ...

Advertising

fanpage : IMBATTUTI! Costantini e Mosaner battono anche il Canada. Ora ci aspetta la semifinale! Avanti tutta Italia ??????… - sportface2016 : #Live #Curling - Doppio misto semifinali ANCORA MANO RUBATAAAA: ALL'INTERVALLO #ITALIA 5 - #SVEZIA 0. PAZZESCO COS… - lenuvolesudinoi : filippo io ho bisogno di vederti live, prendi spunto da blanchito babe e aggiungi date in tutt’Italia grazie?? @IRAMAPLUME - News24_it : LIVE Italia-Svezia 8-1 curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Constantini e Mosaner da delirio, siamo in finale!… - Emergenza24 : [07.02-15:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -