Il FantaSanremo, gli intellettuali cinquantenni e la catastrofe inevitabile (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ho capito che la stupidità umana era inarginabile qualche giorno prima del festival, quando un ultracinquantenne di buone letture (leggere non serve a niente, neanche a capire quel che si legge) mi ha parlato con sovreccitazione del FantaSanremo. Compri i cantanti con una valuta che si chiama "baudi", puntesclamativo. Se il cantante che hai scelto si presenta scalzo perdi punti, se ringrazia l'orchestra ne guadagni. Ah, è un premio alle buone maniere? No, non si vince niente. Ho pensato che solo i maschi potevano scaldarsi per una simile stronzata, poi il palco di Sanremo ha iniziato a popolarsi di gente che diceva «papalina» o faceva flessioni (se – beati voi – ne siete ignari: due cose che facevano prendere punti), e mi è venuto il dubbio che la catastrofe fosse inevitabile. Il secondo giorno di festival, un'ultraquarantenne mi ha ...

