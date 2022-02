“Giorgia Meloni? La richiamerò nonostante gli insulti che sono arrivati”, Salvini torna a ribadire il suo appoggio a Draghi (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ innegabile che, con il ‘caos’ scoppiato in occasione delle presidenziali, nel centrodestra qualcosa si sia rotto, sin questi giorni – a ‘distanza’ – i leader della coalizione se le sono mandate a dire senza troppi problemi. Ovviamente i fari sono puntati contro Matteo Salvini il quale, in quei giorni di ‘febbrili’ – ma poi rivelatesi infruttuose – trattative per cercare la quadra con i progressisti sul nome da candidare, ha finito (suo malgrado) per trascinare l’intero centrodestra in un terreno paludoso dal quale ora sembra abbastanza complicato uscirne. Forse, se avesse preso esempio dal più scaltro Letta (debitamente protetto dai suoi), ugualmente ‘obnubilato’ dalle circostanze ma non così ‘confuso’ da affidare alla stampa nomi papabili o presunti accordi, oggi il leader leghista non sarebbe finito sotto il fuoco incrociato della ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) E’ innegabile che, con il ‘caos’ scoppiato in occasione delle presidenziali, nel centrodestra qualcosa si sia rotto, sin questi giorni – a ‘distanza’ – i leader della coalizione se lemandate a dire senza troppi problemi. Ovviamente i faripuntati contro Matteoil quale, in quei giorni di ‘febbrili’ – ma poi rivelatesi infruttuose – trattative per cercare la quadra con i progressisti sul nome da candidare, ha finito (suo malgrado) per trascinare l’intero centrodestra in un terreno paludoso dal quale ora sembra abbastanza complicato uscirne. Forse, se avesse preso esempio dal più scaltro Letta (debitamente protetto dai suoi), ugualmente ‘obnubilato’ dalle circostanze ma non così ‘confuso’ da affidare alla stampa nomi papabili o presunti accordi, oggi il leader leghista non sarebbe finito sotto il fuoco incrociato della ...

