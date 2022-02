Gazzetta: ora il Napoli fa davvero paura alle milanesi (Di lunedì 7 febbraio 2022) La lotta scudetto si è riaperta. L’hanno riaperta Giroud e Osimhen. Ora l’Inter ha un punto in più in classifica rispetto a Milan e Napoli, i nerazzurri devono recuperare una partita a Bologna. Ecco cosa scrive la Gazzetta: Il Napoli ora fa davvero paura alle milanesi, perché è tornato anche Osimhen in una squadra che si era già ritrovata. Quattro vittorie di fila su 5 (1 pari) giocate nel 2002, più di tutti, quando ne aveva perse 3 delle ultime quattro nel 2021. Per tacere delle porta inviolata. Con questa partita siamo a 13, nessuno ha fatto meglio nei top5 campionati europei. Rrahmani è da tempo una garanzia e in attesa di Koulibaly anche Juan Jesus con la cura Spalletti è diventato più che affidabile. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) La lotta scudetto si è riaperta. L’hanno riaperta Giroud e Osimhen. Ora l’Inter ha un punto in più in classifica rispetto a Milan e, i nerazzurri devono recuperare una partita a Bologna. Ecco cosa scrive la: Ilora fa, perché è tornato anche Osimhen in una squadra che si era già ritrovata. Quattro vittorie di fila su 5 (1 pari) giocate nel 2002, più di tutti, quando ne aveva perse 3 delle ultime quattro nel 2021. Per tacere delle porta inviolata. Con questa partita siamo a 13, nessuno ha fatto meglio nei top5 campionati europei. Rrahmani è da tempo una garanzia e in attesa di Koulibaly anche Juan Jesus con la cura Sptti è diventato più che affidabile. L'articolo ilsta.

