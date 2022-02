Domenica In, Iva Zanicchi ringrazia gli autori ma poi interviene la Venier fuori di sè: “Lei non …” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Anche nella giornata di ieri, Domenica 6 febbraio 2022, è andata in onda su Rai 1 una divertente e a tratti anche emozionante puntata di Domenica In. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma della Domenica condotto dall’ amatissima Mara Venier. In occasione della puntata di ieri il programma è stato trasmesso dal Teatro Ariston di Sanremo dove nella serata di sabato 5 febbraio è andata in onda l’ultima puntata del celebre Festival della Canzone Italiana. Nel corso della puntata di Domenica In però è successo qualcosa di cui si sta tanto parlando. Infatti un uomo è salito sul palco a sorpresa ma la conduttrice l’ha subito invitato a scendere. Per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza. Domenica In in diretta dal teatro Ariston di Sanremo Quella di ieri è ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 7 febbraio 2022) Anche nella giornata di ieri,6 febbraio 2022, è andata in onda su Rai 1 una divertente e a tratti anche emozionante puntata diIn. Stiamo nello specifico parlando del celebre programma dellacondotto dall’ amatissima Mara. In occasione della puntata di ieri il programma è stato trasmesso dal Teatro Ariston di Sanremo dove nella serata di sabato 5 febbraio è andata in onda l’ultima puntata del celebre Festival della Canzone Italiana. Nel corso della puntata diIn però è successo qualcosa di cui si sta tanto parlando. Infatti un uomo è salito sul palco a sorpresa ma la conduttrice l’ha subito invitato a scendere. Per quale motivo? Facciamo un po’ di chiarezza.In in diretta dal teatro Ariston di Sanremo Quella di ieri è ...

