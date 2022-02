Cyberbullismo | salute mentale e sicurezza online | aumentano le richieste di aiuto e il tempo trascorso in rete

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il 7 febbraio è la Giornata Nazionale contro il bullismo e il, mentre l’8 febbraio si celebra il Safer Internet Day. Una ricerca condotta dal Telefono Azzurro e Doxa ha delineato il quadro delle problematiche legate a Internet e all’uso che ne fanno i più giovani. Internet e, quale può essere il ruolo degli adulti Il mondo digitale è sempre più pervasivo per i più giovani, complice anche il ricorso alla didattica a distanza a causa della pandemia e l’iperconnessione che ha caratterizzato i primi mesi di lockdown. Secondo Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro, “La grande sfida di oggi per noi adulti è quella di accompagnare i più giovani nel metaverso: scuola, genitori, istituzioni e aziende sono tutte chiamate a ripensare regole e approcci al mondo digitale, come parte integrante del processo formativo e di ...

Advertising

blvcktokyo : Anche oggi mi alzo e anche oggi vorrei prendere a schiaffi la Corea per non riuscire a capire quanto la salute ment… - SassiLive : GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO, INTERVENTO GIULIANO (GARANTE INFANZIA E ADOLESCENZA REGIO… - SassiLive : GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO, INTERVENTO PERRETTI (PRESIDENTE COMMISSIONE REGIONALE PAR… - enetworkssrl : Bullismo e cyberbullismo sono forme di violenza che incidono sulla salute mentale e sulla qualità della vita del si… - SassiLive : GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO, INTERVENTO ASSOCIAZIONE “IL CIELO NELLA STANZA” -

Ultime Notizie dalla rete : Cyberbullismo salute

Thesocialpost.it

... ha argomentato, "quale sia la parola chiave per affrontare la questione: fare rete. ... solo un atto di prevaricazione, ma qualcosa che lede ogni diritto: quello alla vita, alla, ...Oggi si celebra la Giornata Nazionale contro il Bullismo e il, un'iniziativa nata in Italia nel 2017 per sensibilizzare la popolazione su un ...probabilità di avvertire problemi di...con prevalenza di casi relativi a situazioni di cyberbullismo (28%) e sexting (17%). In più di 2 casi su 10, sono state riferite anche problematiche legate alla salute mentale, principalmente ...Ospite di eccezione Paolo Crepet, Psichiatra e Ricercatore dei disagi dell’età evolutiva e ragazzi che hanno vissuto esperienze dirette di cyberbullismo. L’evento sarà condotto dal giornalista Luca ...