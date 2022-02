VIDEO Sanremo 2022: Sangiovanni, sciarpa del Milan al collo di Amadeus dopo il derby (Di domenica 6 febbraio 2022) Scherzetto per Amadeus da parte di Sangiovanni sul palco dell'Ariston, durante la finale del Festival di Sanremo Leggi su mediagol (Di domenica 6 febbraio 2022) Scherzetto perda parte disul palco dell'Ariston, durante la finale del Festival di

Advertising

LoredanaBerte : Nessun uomo 'perbene' mi ha mai chiesto scusa, nè io nè mia sorella abbiano mai vinto Sanremo in gara. Eppure quest… - MarroneEmma : Grazie Sanremo per questa avventura! Grazie @francesca_michielin per il tuo sostegno artistico e umano. Grazie ai m… - RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - Rossaliena : RT @rockolpoprock: Sanremo 2022: Marco Mengoni porta la potenza della gentilezza all’Ariston - eversincehar : RT @LokiSnape: Come glielo spieghi sanremo a chi non è italiano?? Che chaotic energy L'ITALIA È IL PAESE CHE AMO #Sanremo2022 -