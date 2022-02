Troppo vento | la libera maschile riprogrammata domani alle 12 

(Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - La discesa, il primo edelle Olimpiadi di Pechino nello sci alpino, è stataper lunedì12 ora locale dopo essere stata annullata oggi a causa del. Sarà una prima giornata molto intensa per lo sci alpino ai Giochi olimpici di Pechino. Infatti, la discesarinviata a seguito del persistente forteche soffiava sulla pista di Yanqing, è stata inserita tra le due manche dello slalom gigante femminile. Il nuovo programma prevede: prima manche del gigante donneore 9,30 locali (le 2,30 in Italia), quindi la discesa uomini12 (le 5) e la seconda manche del gigante14,30 (le 7,30). Per i colori azzurri ...

Infatti, la discesa libera maschile rinviata a seguito del persistente forteche soffiava sulla pista di Yanqing, è stata inserita tra le due manche dello slalom gigante femminile. Il nuovo ...Se non tiranelle aree del mondo dove si raccoglie l'eolico - come è accaduto in modo ... E' un momento delicato però per le scelte del governo, e davvero non c'ètempo da perdere in ...AGI - La discesa libera maschile, il primo evento delle Olimpiadi di Pechino nello sci alpino, è stata riprogrammata per lunedì alle 12 ora locale dopo essere stata annullata oggi a causa del vento.Troppo vento, niente discesa libera. La gara, inizialmente in programma alle 4 di mattina (orario italiano) è stata posticipata tre volte e poi rinviata definitivamente. Nessuna precipitazione ...