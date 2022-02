Tennis, la madre di Del Potro sarà presente per la prima volta a una partita di suo figlio (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo oltre due anni di assenza, domani tornerà finalmente in campo Juan Martin del Potro. Un ritorno tanto bello quanto amaro, visto che nella giornata di ieri l’argentino ha annunciato il suo imminente ritiro dal Tennis giocato. Il primo turno nell’ATP 250 di Buenos Aires potrebbe essere dunque anche l’ultima partita del campione degli Us Open 2009 e nessuno vorrà perdersi lo spettacolo. Tra le tantissime persone che sicuramente vedranno la partita ci sarà anche la mamma di Del Potro che, come affermato dal 33enne stesso in conferenza stampa, sarà presente per la prima volta per assistere dal vivo ad un match del figlio. Tennis, Juan Martin del Potro annuncia il suo ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo oltre due anni di assenza, domani tornerà finalmente in campo Juan Martin del. Un ritorno tanto bello quanto amaro, visto che nella giornata di ieri l’argentino ha annunciato il suo imminente ritiro dalgiocato. Il primo turno nell’ATP 250 di Buenos Aires potrebbe essere dunque anche l’ultimadel campione degli Us Open 2009 e nessuno vorrà perdersi lo spettacolo. Tra le tantissime persone che sicuramente vedranno lacianche la mamma di Delche, come affermato dal 33enne stesso in conferenza stampa,per laper assistere dal vivo ad un match del, Juan Martin delannuncia il suo ...

