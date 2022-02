“Scusate | ma devo farlo” Sanremo 2022 | Blanco irrefrenabile dopo la vittoria | scende in platea e non si nasconde

(Di domenica 6 febbraio 2022) Favoritila prima serata diMahmood ehanno trionfato nella notte dell’Ariston. ‘Brividi’ è stata la canzone più apprezzata davanti a ‘O forse sei tu’ di Elisa e ‘Apri tutte le porte’ di Gianni Morandi. Per Mahmood è il secondo trionfoquello del 2019. Per, 18 anni appena, l’inizio di quella che potrebbe essere una grande carriera. Un testo che parla di amore, delle sue tante sfaccettature e dei sui tanti risvolti: i vincitori di, Mahmood e, descrivono il loro brano come “sicuramente autobiografico”. Del resto, sottolineano dal palco di“il potere delle canzoni è di essere sincere e di raccontare tutto quello che ci succede, anche il sentirsi sbagliati, che è una paura che ...

Advertising

KFratini73 : RT @LaEle010282: Scusate ero a cena fuori… che devo fare mettere foto di Kerem?? #KeremBürsin Così?? - iguanadan : Scusate ma devo dirlo: di questo festival ricorderemo con il meme di Robert Downey Jr che rotea gli occhi le contin… - caroligisteps : RT @supertesa: scusate, dopo la classifica di modern, mi collegate con serenità un secondo, la vorrei mandare affanculo. videochiamata graz… - stryslvg : mia madre è venuta a chiedermi se la psicologa si fosse mossa a fare qualcosa e??? è uscito che il reparto mi ha de… - justlikequeenb : RT @supertesa: scusate, dopo la classifica di modern, mi collegate con serenità un secondo, la vorrei mandare affanculo. videochiamata graz… -

Ultime Notizie dalla rete : Scusate devo

La Repubblica

Lui: 'ringraziare il pubblico, tu che mi hai scelto, Jovanotti che ha scritto un bellissimo ... È l'ultima volta che lo farò in vita mia,. Mi ha fatto bene stare in mezzo alla gente". 01.23 ...l'intrusione ma non posso trattenermi edire che sono orgoglioso di chiamarmi Bernardini.Forse troppo bello, Matteo? Su quel palco, Fiorello e Amadeus quasi non le hanno ripetuto altro. «Scusate, non è colpa mia. Ci sorrido. Beh, diciamo che la mia mamma e le mie nonne già quand’ero ...Devo dirvi una cosa, ho cercato in tutti i modi di far cambiare l’idea al Grande Fratello però leggendo questo comunicato credo proprio che il Grande Fratello abbia ragione, ve lo leggo. scusate che ...