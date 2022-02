Sanremo, dietro Mahmood e Blanco c’è Michelangelo: il produttore coautore di Brividi che merita la vittoria insieme a loro (Di domenica 6 febbraio 2022) La loro Brividi ha profumato di vittoria fin dalla prima esibizione sul palco dell’Ariston. Mahmood e Blanco hanno conquistato gli spettatori dopo pochissime note con le loro voci diverse e il loro stile unico. Ma dietro la vittoria di Sanremo 2022 c’è un altro nome, meno conosciuto tra il pubblico ma decisivo, che ha saputo azzeccare tutti gli ingredienti di una ricetta vincente. Originario di Cremona, classe 1994, Michele Zocca, in arte Michelangelo, è l’autore – insieme ad Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi – del brano vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo. produttore, compositore, polistrumentista e ingegnere del suono, il ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022) Laha profumato difin dalla prima esibizione sul palco dell’Ariston.hanno conquistato gli spettatori dopo pochissime note con levoci diverse e ilstile unico. Maladi2022 c’è un altro nome, meno conosciuto tra il pubblico ma decisivo, che ha saputo azzeccare tutti gli ingredienti di una ricetta vincente. Originario di Cremona, classe 1994, Michele Zocca, in arte, è l’autore –ad Alessandro Mahmoud e Riccardo Fabbriconi – del brano vincitore della 72esima edizione del Festival di, compositore, polistrumentista e ingegnere del suono, il ...

