Mediaset, "fatto fuori" anche Guido Crosetto: indiscrezioni-bomba, come e quando lo hanno fermato (Di domenica 6 febbraio 2022) Il centrodestra è esploso. Davanti a tutti. Quel che è successo dopo il bis al Quirinale di Sergio Mattarella, in estrema sintesi, è stata la fine della coalizione. Vedremo se, come e quando si ricucirà. E questa clamorosa tensione avrebbe anche degli effetti... televisivi. Il punto è che da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sono arrivati attacchi pesantissimi non solo a Matteo Salvini, ma anche a Silvio Berlusconi. E per questa ragione, a Mediaset l'ordine di scuderia sarebbe quello di fermare le ospitate di esponenti di FdI. Il tutto dopo che la Meloni, a Quarta Repubblica di Nicola Porro, ha affermato: "A Berlusconi non devo niente, non ho dato l'ok alla sua candidatura per sottomissione". Parole che Forza Italia avrebbe gradito davvero poco. Da quel momento, insomma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) Il centrodestra è esploso. Davanti a tutti. Quel che è successo dopo il bis al Quirinale di Sergio Mattarella, in estrema sintesi, è stata la fine della coalizione. Vedremo se,si ricucirà. E questa clamorosa tensione avrebbedegli effetti... televisivi. Il punto è che da Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sono arrivati attacchi pesantissimi non solo a Matteo Salvini, maa Silvio Berlusconi. E per questa ragione, al'ordine di scuderia sarebbe quello di fermare le ospitate di esponenti di FdI. Il tutto dopo che la Meloni, a Quarta Repubblica di Nicola Porro, ha af: "A Berlusconi non devo niente, non ho dato l'ok alla sua candidatura per sottomissione". Parole che Forza Italia avrebbe gradito davvero poco. Da quel momento, insomma, ...

