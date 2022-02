Mara Venier e Monica Vitti amiche e colleghe a Domenica In già nel 1993-94: l’affetto e la carriera insieme (Di domenica 6 febbraio 2022) Monica Vitti è stata una figura fondamentale nel percorso professionale di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In ha bagnato il suo esordio al timone del programma Domenicale di Rai1 proprio grazie alla compianta diva del cinema. Entrambe collaborarono per la trasmissione nell’edizione del 1993/1994 assieme a Luca Giurato e, nelle successive edizioni, la ‘zia Mara’ fu promossa come conduttrice principale. Mara Venier e Monica Vitti: la prima Domenica In insieme nel 1993-94 Mara Venier ha iniziato il suo percorso professionale al timone di Domenica In grazie ad una persona davvero ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022)è stata una figura fondamentale nel percorso professionale di. La conduttrice diIn ha bagnato il suo esordio al timone del programmale di Rai1 proprio grazie alla compianta diva del cinema. Entrambe collaborarono per la trasmissione nell’edizione del/1994 assieme a Luca Giurato e, nelle successive edizioni, la ‘zia’ fu promossa come conduttrice principale.: la primaInnel-94ha iniziato il suo percorso professionale al timone diIn grazie ad una persona davvero ...

Advertising

trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - Raiofficialnews : In diretta dal Teatro Ariston, il tradizionale appuntamento con #DomenicaIn dedicato a #Sanremo2022. Con Mara Venie… - imagineverland : RT @yleniaindenial1: il selfie tra Mara Venier e Achille Lauro è diventato un must #DomenicaIn - ladymovn : RT @believeinmusic_: vi dico un segreto: ho sempre desiderato essere la figlia di qualche personaggio famoso, tipo immaginate la domenica c… - RebsDiary : RT @addictedtou__: domenica in sanremo edition secondo mara venier: “ragazzi forza cantate non c’è tempo ho 25 cantanti” lei con lauro: “am… -