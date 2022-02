LIVE Italia-Svezia curling misto, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia il match! La Svezia avrà l’ultimo stone nel primo end (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:12 Clamoroso errore per Eriksson che apre una possibilità per l’Italia di rubare l’end! 13:11 Tante stone gialle nel centro. Mosaner sbaglia il suo ultimo tiro, colpendo la stone rossa di guardia e aprendo il centro. 13:08 Mosaner leggermente impreciso col suo primo tiro mentre inizia a riempirsi il centro. 13:06 Buon primo tiro per Constantini che piazza un buon draw. 13:05 inizia IL match! La Svezia avrà l’ultimo stone in questo primo end. stone gialle per la Svezia, rosse per l’Italia. 13:04 Tutto pronto ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:12 Clamoroso errore per Eriksson che apre una possibilità per l’di rubare l’end! 13:11 Tantegialle nel centro. Mosaner sbaglia il suo ultimo tiro, colpendo larossa di guardia e aprendo il centro. 13:08 Mosaner leggermente impreciso col suotiro mentrea riempirsi il centro. 13:06 Buontiro per Constantini che piazza un buon draw. 13:05ILLain questoend.gialle per la, rosse per l’. 13:04 Tutto pronto ...

Advertising

Eurosport_IT : È iniziato il match di curling Italia - Cina ?? Mosaner e Constantini sono già qualificati alle semifinali, ma vogl… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - zazoomblog : LIVE – Italia-Svezia 0-0 Olimpiadi invernali Pechino 2022 curling doppio misto - #Italia-Svezia #Olimpiadi… - 24Trends_Italia : 9. Classifica Fantasanremo - 20mille+ 10. Anticipazioni Amici - 20mille+ 11. CIAO CIAO TESTO - 10mille+ 12. Talasse… - Italia_Notizie : Sanremo, il presidente Rai: Pazzesco non ripartire da Amadeus. Lui: vedremo La conferenza stampa live -