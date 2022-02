Kurt Angle: “Non sarò a WrestleMania 38, i piani sono stati cancellati” (Di domenica 6 febbraio 2022) Nei giorni scorsi sono circolate voci circa il possibile ritorno in WWE di Kurt Angle durante la Road To WrestleMania. L’eroe olimpico era presente nel backstage della Royal Rumble, tanto che si è ipotizzata una sua possibile partecipazione alla rissa reale, poi non avvenuta. Sembra che nelle intenzioni di Stamford vi fosse quella di inserire l’Hall Of Famer in una storyline proprio in vista di WrestleMania 38, ma i piani paiono ora essere stati messi da parte. Salvo ulteriori cambiamenti, Kurt non tornerà, almeno non ora, in WWE. A confermarlo lui stesso durante il suo podcast. “piani cancellati” Kurt Angle, durante il suo podcast “The Kurt ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 6 febbraio 2022) Nei giorni scorsicircolate voci circa il possibile ritorno in WWE didurante la Road To. L’eroe olimpico era presente nel backstage della Royal Rumble, tanto che si è ipotizzata una sua possibile partecipazione alla rissa reale, poi non avvenuta. Sembra che nelle intenzioni di Stamford vi fosse quella di inserire l’Hall Of Famer in una storyline proprio in vista di38, ma ipaiono ora esseremessi da parte. Salvo ulteriori cambiamenti,non tornerà, almeno non ora, in WWE. A confermarlo lui stesso durante il suo podcast. “, durante il suo podcast “The...

